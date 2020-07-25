25 июля 2020, 12:53
Общество

Мэрия заставила подрядчика заново строить лестницу на Вольной

Администрация карельской столицы строго контролирует качество работ на всех этапах

В Петрозаводске продолжаются работы по благоустройству города. Не во всех случаях сотрудники мэрии города довольно тем, что получается, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, мэрию не устроило качество работ при строительстве нового лестничного спуска на улице Вольной. Качество бетонного основания лестницы не соответствует заявленному.

В мэрии обязали подрядчика - компанию «Свой дом» - демонтировать основание и начать все работы заново. Сотрудники фирмы займутся этим в выходные. В администрации пообещали, что облицовка лестницы начнется только после того, как будет принято новое основание.

Власти города отметили, что работы на объекте должны были быть завершены к началу июля. За несоблюдение сроков подрядчик также будет оштрафован.

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Петрозаводск
улица Вольная
лестница
Мэрия
ООО «Свой дом»
новости петрозаводска