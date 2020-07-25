Сотрудники мэрии Петрозаводска прошлись по автобусам

Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают проводить рейды по контролю соблюдения санитарных мер в общественном транспорте. Мероприятия проходят и в выходные дни, сообщает пресс-служба администрации.

Очередной рейд прошел на конечной остановке автобусов в Сулажгоре. Проверялась работа автобусов маршрутов №2, 3 и 9. Специалисты проверили наличие при входе места, оборудованного дозатором для обработки рук кожными антисептиками, проведение обработки дезинфицирующими средствами поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений в период межрейсового простоя, а также наличие у водителей защитных масок.

Также работники мэрии провели осмотр автобусов на остановке на площади Кирова. Было проверено около трех десятков транспортных средств.

Напоминаем, что в период действия режима повышенной готовности пассажиры в общественном транспорте также должны находиться в средствах индивидуальной защиты. При этом маски должны полностью закрывать нос и рот.