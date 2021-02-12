Мэрия рассказала, с каких улиц Петрозаводска ночью будут вывозить снег

Техника и мобильные бригады круглосуточно убирают улицы Петрозаводска от снега и борются с наледью. Об этом сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

Минувшей ночью работники компании «ТехРент» вывозили снег с проспекта Ленина, Карла Маркса, Комсомольского и Октябрьского проспектов, с улиц Гоголя и Заводская линия. Сегодня ночью и в ближайшие дни подрядчик планирует продолжить вывозить снег с проспектов Октябрьского и Карла Маркса, улиц Шотмана, Красноармейской, Анохина, Антикайнена, Заводская линия. Валы уберут в районе сквера Вечный огонь.

Грейдеры накануне чистили дороги на Древлянке, Кукковке и в центре города, сегодня они работают в Соломенном.

Горожанам напомнили, что на плохую уборку Петрозаводска можно жаловаться по круглосуточному телефону ЕДДС 051. Фото пресс-службы мэрии