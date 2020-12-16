Мэрия просит петрозаводчан не складывать покрышки у контейнеров

Специалисты администрации Петрозаводска отмечают увеличение количества выброшенных горожанами автомобильных покрышек, сообщается на сайте мэрии.

Городская администрация напоминает, что шины требуют специального обращения и утилизации. Сейчас покрышки оставляются в не предназначенных для этого местах, что ведёт к образованию стихийных свалок.

Администрация призывает жителей города заботиться о чистоте и экологической безопасности города. В Петрозаводске действует временный пункт приёма авторезины от населения на производственной базе ПМУП «Автоспецтранс». Емкость для сбора отслуживших свой срок автомобильных покрышек установлена рядом со второй проходной предприятия по адресу Вытегорское шоссе, д. 82.

Фото с сайта takepart.com

Карта с сайта городской администрации