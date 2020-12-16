Новогодняя ель красуется на месте памятника царю Александру II

Как любопытно: памятники в Петрозаводске не стоят на месте. Статуя императора Петра I уступила место памятнику вождю революции Владимиру Ленину. А сколько усилий приложили петрозаводчане, чтобы бронзового Петра не перелили на необходимый стране металл. Его изваяние буквально прятали, порой рискуя жизнью.

С.М. Киров торжественно встал на месте разрушенного храма – Святодуховского собора. Такой жест явно не простится ему на небесах, потому как Христос сказал: «Простится хула на меня, но никогда на Духа Святаго».

Стела Города Воинской Славы заняла место, где когда-то стоял сам Иосиф Сталин. Гипсовый памятник вождяю народов без особого труда был порушен оккупантами-финнами. Позднее сюда «посадили» Дерево дружбы, которое предпочло быть поближе к воде и «ушло» на Онежскую набережную.

Но самое интересное то, что новогодняя ель на площади Кирова тоже стоит на «намоленном» месте. Аккурат в этом месте был памятник царю-освободителю Александру II. Он простоял всего несколько десятков лет и ушел на металлолом. Хотя его установка была самым искренним жестом жителей Карелии. Известно, что царь был убит народовольцами, и первая бомба под его карету «прилетела» из Карелии. Взорвал карету Николай Рысаков, житель Олонецкой губернии.

Замаливая общероссийскую беду, петрозаводчане первыми в стране собрали деньги на памятник и установили его на бывшей Соборной площади. А теперь там – новогодняя ель.