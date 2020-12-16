Автобусы трех маршрутов проверили сотрудники мэрии Петрозаводска

Сотрудники мэрии Петрозаводска обследовали базу перевозчика, работающего на маршрутах №3, 20 и 25 в карельской столице. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участники рейда проверили, как проходит уборка и санитарная обработка салонов автобусов в конце рабочего дня, есть ли в транспорте санитайзеры, имеется ли достаточный запас моющих средств, перчаток и масок.

В мэрии пообещали продолжить совместные с Минтрансом проверки городского транспорта. Фото администрации Петрозаводска