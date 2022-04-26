26 апреля 2022, 21:08
Общество

Мэрия призвала владельцев снести три гаража и убрать контейнер

Чиновники потребовали до 11 мая освободить территорию около дома на Советской улице от незаконных объектов

Чиновники администрации Петрозаводска призвали владельцев гаражей и одного контейнера на Первомайском проспекте самостоятельно освободить территорию. В мэрии пояснили, что объекты установлены возле дома №49 на Советской улице незаконно.

Демонтировать три гаража и один контейнер владельцам предлагают до 11 мая.

Ранее в Петрозаводске разъяснили нюансы гаражной амнистии. (фото администрация города)

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Метки: 
Гаражи
новости петрозаводска
Мэрия
контейнер
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