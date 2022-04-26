26 апреля 2022, 21:08
Мэрия призвала владельцев снести три гаража и убрать контейнер
Чиновники потребовали до 11 мая освободить территорию около дома на Советской улице от незаконных объектов
Чиновники администрации Петрозаводска призвали владельцев гаражей и одного контейнера на Первомайском проспекте самостоятельно освободить территорию. В мэрии пояснили, что объекты установлены возле дома №49 на Советской улице незаконно.
Демонтировать три гаража и один контейнер владельцам предлагают до 11 мая.
Ранее в Петрозаводске разъяснили нюансы гаражной амнистии. (фото администрация города)