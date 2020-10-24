24 октября 2020, 13:11
Мэрия Петрозаводска нашла нарушения в автобусах
В городе прошел очередной рейд по контролю за соблюдением эпидемиологических мер в транспорте
В Петрозаводске продолжаются рейды по контролю за соблюдением принятых санитарно-эпидемиологических мер в транспорте, в магазинах и объектах общепита. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В ходе очередного мероприятия были проверены автобусы и троллейбусы на конечных остановках на улице Корабелов и на улице Кемской. Инспекторы оценили наличие санитайзеров, соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Был проверен процесс уборки салонов между рейсами.
Выяснилось, что водители продолжают нарушать правила. В одном из автобусов средства для обработки рук не было. По факту нарушения был составлен акт.
Администрация города пообещала продолжать такие мероприятия. Фото пресс-службы мэрии