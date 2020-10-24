Мэрия Петрозаводска нашла нарушения в автобусах

В Петрозаводске продолжаются рейды по контролю за соблюдением принятых санитарно-эпидемиологических мер в транспорте, в магазинах и объектах общепита. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе очередного мероприятия были проверены автобусы и троллейбусы на конечных остановках на улице Корабелов и на улице Кемской. Инспекторы оценили наличие санитайзеров, соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Был проверен процесс уборки салонов между рейсами.

Выяснилось, что водители продолжают нарушать правила. В одном из автобусов средства для обработки рук не было. По факту нарушения был составлен акт.

Администрация города пообещала продолжать такие мероприятия. Фото пресс-службы мэрии