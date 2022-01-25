25 января 2022, 12:20
Мэр Петрозаводска написал стих о скором выздоровлении после перелома
Владимир Любарский сообщил, что скоро будет ходить без трости, горожане иронично советуют быть осторожней на скользких тротуарах
Глава Петрозаводска, который осенью сломал ногу, скоро сможет ходить сам, не опираясь на трость. Об этом Владимир Любарский в стихотворной форме сообщил в своем аккаунте в соцсети.
- Я прошел, друзья, с утра рентген ноги
Мы с ногой моею больше не враги
Две недели — и в чулан закину трость
Только крепче от пластины стала кость, - написал мэр.
Жители Петрозаводска пожелали ему скорейшего восстановления. Но не преминули слегка съязвить. Так, некоторые посоветовали быть осторожнее на скользких городских тротуарах.
Один петрозаводчанин и вовсе выразился очень определенно, и тоже в стихах.
- Если снег бы убирали по ночам,
То не ездили в больницу по утрам,
- прокомментировал он запись Любарского. // Фото: источник