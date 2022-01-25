Мэр Петрозаводска написал стих о скором выздоровлении после перелома

Глава Петрозаводска, который осенью сломал ногу, скоро сможет ходить сам, не опираясь на трость. Об этом Владимир Любарский в стихотворной форме сообщил в своем аккаунте в соцсети.

- Я прошел, друзья, с утра рентген ноги Мы с ногой моею больше не враги Две недели — и в чулан закину трость Только крепче от пластины стала кость, - написал мэр.

Жители Петрозаводска пожелали ему скорейшего восстановления. Но не преминули слегка съязвить. Так, некоторые посоветовали быть осторожнее на скользких городских тротуарах.

Один петрозаводчанин и вовсе выразился очень определенно, и тоже в стихах.