Новогодние украшения уберут с улиц Петрозаводска в феврале

Часть новогодних конструкций с улиц Петрозаводска до 8 февраля переместят на территорию фестиваля «Гиперборея». Их распределят по Онежской набережной, чтобы создать праздничную атмосферу, уточнили в мэрии.

Конкурс XXI Международного фестиваля ледовых и снежных скульптур тоже начнется 8 февраля. К созданию работ приступят мастера из Петрозаводска, Кондопоги, Москвы и Подмосковья, Петербурга, Нижнего Тагила, Мурманска, Ошты, Кировска, Ставрополя, Красноярска, Рязани, сербского Белграда.

Установленные в городе новогодние елки начнут убирать на этой неделе. Демонтаж новогодних украшений планируют завершить в феврале. // Фото: источник