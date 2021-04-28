Меняется расписание движения автобусов на Сортавалу и Олонец

С 1 мая меняется расписание движения рейса № 516 «Петрозаводск – Сортавала, через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 07:30. Рейс теперь будет выполняться по понедельникам, пятницам,субботам и воскресеньям. Ранее автобус ходил только в пятницу, субботу и воскресенье, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск».

С 11 мая рейс маршрута № 519 «Петрозаводск – Олонец», отправлением из Петрозаводска в 18:15, будет выполняться ежедневно. Ранее автобус ходил только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Фото с сайта avokzal.karelia.ru