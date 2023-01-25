Мелкий подарок бабушки принес внуку богатство

Американец из округа Балтимор разбогател, сорвав джекпот в лотерею. Билет ему подарила бабушка, передает информагентство UPI.

Женщина сделала 21-летнему внуку презент, хотя раньше он в лотерею никогда не играл. Билет на купила на автозаправке всего за пять долларов.

В результате он оказался не просто выигрышным, но и с джекпотом. Парень получил главный приз - 50 тысяч долларов. Деньгами он собирается поделиться с родными. // фото: freepik.com