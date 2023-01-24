Айсберг размером с Лондон откололся от Антарктиды

Гигантский айсберг оторвался от массива Антарктиды. Об этом заявили в BAS - антарктической службе Великобритании. Он откололся от шельфового ледника Брант.

Размеры айсберга составляют 1550 квадратных километров, это практически соответствует Большому Лондону. Началось все с появления трещин, которые распространялись по всему леднику несколько лет.

На леднике расположена исследовательская станция. Ученые сообщили, что зона их дислокации не была затронута. У ледника сложная структура и последствия откалывания могут быть непредсказуемыми. // фото: British Antarctic Survey (BAS)