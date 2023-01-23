Мужчина прятал в бороде разные предметы и установил 9 мировых рекордов

Американец установил уже девять мировых рекордов, просто засовывая в свою длинную бороду различные предметы. Там было почти все: от соломинок до вилок, передает Mirror.

Джоэл Штрассер начал играть с бородой от скуки, пряча предметы в волосах. Потом приятель предложил ему попробовать поставить какой-нибудь рекорд.

Жена мужчины не рада его бороде и мечтает, чтобы муж ее состриг. Но американец не собирается менять стиль и намерен продолжать достижения. Он уже запихивал в бороду зубочистки, прищепки, вилки, карандаши, мячи для гольфа... // фото: @joelnert/Instagram (владелец компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)