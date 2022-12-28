МегаФон завершил сделку по покупке компании oneFactor

Сделка позволит оператору усилить экспертизу в области big data и предлагать новые решения для абонентов и бизнеса.

МегаФон – один из крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке. За последние три года за счет разработки новых сервисов и расширения продуктового портфеля этот сегмент бизнеса удвоился в денежном выражении.

«Рынок решений на основе больших данных растет на 40% в год. Кроме банковской сферы и электронной коммерции, которые традиционно используют аналитические инструменты, активный спрос наблюдается в госсекторе – особенно востребована геоаналитика для определения туристического потенциала территорий и проектирования городской инфраструктуры. oneFactor – наш давний партнер в области big data, появление компании в периметре МегаФона позволит нам повысить эффективность этого бизнес-направления и предлагать рынку самые современные инструменты для развития бизнеса и отдельных территорий»,

- сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

В результате сделки МегаФон стал владельцем 100% ООО «Единый фактор» (oneFactor). Компания создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ретейла и туризма. Среди разработок компании – сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие продукты с использованием big data. oneFactor сохранит все текущие контракты и продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.

«МегаФон – наш ключевой партнер в области разработки аналитических сервисов, – говорит Станислав Мурин, генеральный директор ООО «Единый фактор». – Мы видим огромный потенциал от синергии наших решений для предоставления наилучших сервисов нашим клиентам». // фото: ru.freepik.com