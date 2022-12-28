В Петрозаводске открылся новый современный диагностический центр

В «Центре Компьютерной томографии» проводится максимально точная и безопасная диагностика состояния здоровья.

Все исследования выполняются на новейшем оборудовании.

Сверхнизкая лучевая нагрузка и превосходное качество изображений позволяет всего за несколько минут с максимальной точностью оценить состояние органов, тканей и возможных изменений в них.

Обследование методом компьютерной томографии остается одним из наиболее эффективных способов предотвратить развитие серьезных заболеваний органов грудной и брюшной полости, головного мозга, сердца и сосудов.

По утверждению специалистов Центра, мультиспиральный КТ здесь имеет стопроцентную достоверность.

Врачи «Центра Компьютерной Томогафии» гарантируют экспертный уровень выполнения диагностических процедур, безопасность и комфорт для каждого пациента.

Записаться на консультацию можно по телефонам (8142) 445-275 и (8142) 632-303.

«Центр Компьютерной томографии» находится по адресу город Петрозаводск, наб Варкауса, д 35.

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