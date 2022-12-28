28 декабря 2022, 17:57
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Новогоднюю инспекцию новых домов «Петровской слободы» провел Дед Мороз

Несколько лет назад появилась у застройщика «Охта Групп» такая Слободская традиция  - показать, как растет и обживается район

Вот уже несколько лет Дедушка Мороз обходит с инспекцией «Петровскую слободу». С радостью отмечая, как преображается эта территория.

Здесь вокруг ёлки у Комара водят руэду танцоры из клуба «Primavera», в Синем коридоре гостеприимные мастера проводят разнообразные мастер-классы и устраивают праздничные маркеты-фестивали, в Галерее промышленной истории рассказывают о становлении Петрозаводска, его заводской жилке, в Академии фотографии учат снимать лучшие фотографии даже на телефон, а Кинематографисты творят кино.

Здесь Scandi Karjala тренирует прекрасных укротителей палок для скандинавской ходьбы, а Create ПТЗ бурлит идеями и мероприятими. 

Район обживается в буквальном смысле — компания «Охта Групп Карелия» заканчивает в центре Петрозаводска уже второй жилой комплекс — клубный дом «Речка». Что в нём так нравится Деду, смотрите в ролике: 

В Петровской слободе всегда интересно! Пусть и следующий год будет не менее творческим! 

На правах рекламы. ООО «Александровский завод», ИНН 1001262297

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Метки: 
Петровская слобода
новости петрозаводска
Дед Мороз
инспекция
клубный дом «Речка»