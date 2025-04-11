МегаФон запустил связь на алмазных месторождениях в Арктике

МегаФон запустил устойчивую мобильную связь стандартов 2G и 4G, благодаря чему более тысячи работников месторождения получили надёжное покрытие для оперативного решения производственных задач и связи с близкими.

Удалённые алмазодобывающие участки, где развернул сеть МегаФон, находятся за Полярным кругом — в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог. Экстремальные условия Арктики и особенности добычи алмазов предъявляют особые требования к оборудованию и строительству. Вахтовые поселки и производственные участки могут мигрировать по мере освоения территории и смещения зон разработки, поэтому перед оператором стояла задача не только построить сеть, но и обеспечить возможность ее перемещения для изменения территории покрытия.

Специально подготовленные мобильные базовые станции установлены на подвижных платформах и для их перемещения можно использовать наземный транспорт. Для запуска достаточно подключить оборудование к локальному источнику электропитания и спутниковому каналу связи, что может выполняться силами специалистов «Алмазов Анабара». Благодаря автоматизированной настройке комплекс сразу подключается к сети, и базовая станция готова обслуживать абонентов. Такой подход позволяет развернуть сеть в короткие сроки, избегая длительных наладочных работ под открытым небом при арктических морозах. Кроме того, специалисты оператора могут осуществлять онлайн-мониторинг состояния базовых станций, контролировать уровень сигнала и при необходимости удаленно проводить профилактические работы для обеспечения бесперебойной связи.

Новая 2G и 4G сеть охватывает четыре вахтовых посёлка и производственные участки алмазного прииска «Маят». В период вахтовой работы на связи теперь остаются 1200 работников общества. В общей сложности, мобильная связь доступна в радиусе 160 квадратных километров.