МегаФон разогнал мобильный интернет в туристических локациях Карелии

В центре Сортавалы специалисты МегаФона провели апгрейд действующего телеком-оборудования и расширили емкость сети в северной части города за счет запуска дополнительного слоя LTE. Такая модернизация позволяет обслуживать большее количество абонентов, одновременно находящихся в зоне базовой станции.

Впервые покрытие сети 4G появилось на базе отдыха «Ламберг», расположенной на острове Риеккалансаари. Помимо туристического комплекса устойчивая связь и скоростной интернет стали доступны жителям ближайших микрорайонов с частной застройкой в одноименном поселке. Благодаря улучшениям, абоненты смогут с большим комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами: смотреть потоковое видео в максимальном разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, слушать музыку онлайн. Проведенные работы по модернизации также позволили внедрить на этих территориях технологию VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

Модернизация коснулась и одной из главных достопримечательностей южной части Республики Карелия – горного парка «Рускеала».

В новогодние праздники туристический поток в горный парк «Рускеала» увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мобильный трафик путешественников также вырос на 51%. Помимо обеспечения местных жителей надежной связью и скоростным интернетом, мы заботимся и о туристической привлекательности региона, ведь надежная связь в современном мире является неотъемлемой частью повседневной жизни. Благодаря планомерной работе наших инженеров мы постоянно улучшаем качество связи в регионе,

– говорит директор МегаФона по Республике Карелия Павел Серяков.