МегаФон расширяет продажи в 10 регионах России

Сим-карты МегаФона и Yota теперь можно приобрести в сети гипермаркетов «Линия» (27 гипермаркетов; входит в корпорацию «ГРИНН») в Черноземье. Гипермаркеты сети расположены в Орловской, Брянской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

Кроме того, в рамках пилотного проекта по реализации сим-карт началось сотрудничество с компанией «Комус». Компания владеет одноимённой розничной сетью, состоящей из более чем 100 магазинов в 30 российских регионах. Старт первого этапа совместного проекта предусматривает реализацию продукции МегаФона и Yota в 52 магазинах Московского региона.

Таким образом, расширение географии продаж распространяется на 10 регионов, входящих в Центральный Федеральной Округ.

Мы постоянно улучшаем представленность наших продуктов во всех каналах продаж для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов МегаФона был максимально удобный доступ к услугам. Мы продолжаем переговоры как с федеральными, так и с региональными ритейлерами и обеспечиваем масштабирование данного направления бизнеса,

— поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.