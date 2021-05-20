МегаФон посчитал, как расходуют тысячи терабайт Карельские абоненты

Аналитики МегаФона изучили интернет-портрет абонентов в регионах Северо-Запада и посчитали, в какие дни жители Республики Карелия больше разговаривают и на что тратят свыше 2 тысяч Терабайт мобильного трафика ежемесячно?

Чаще всего в Карелии выходят во всемирную паутину с помощью смартфона. Их в сети МегаФона в регионе зарегистрировано более 170 тысяч. Это почти 61% от всех устройств абонентов. Причем еще три года назад на долю смартфонов приходилось лишь 42% выходов в сеть.

С ростом доли увеличивается и количество гаджетов с поддержкой сетей четвертого поколения. Около 90% абонентов МегаФона в Республике ежедневно выходят в интернет на скоростях 4G. При этом активнее в сети мужчины. Объем скачанного трафика представителями сильного пола составляет каждый месяц более 745 Терабайт, что эквивалентно с просмотром порядка 325 000 фильмов онлайн в формате Full HD. Женщины качают чуть меньше – на 12%.

Жители Карелии, как и абоненты в других регионах, в основном предпочитают онлайн-развлечения: переписываться в мессенджерах, смотреть ролики, стримить видео, слушать музыку. Однако больше всего трафика уходит на скачивание информации в Яндексе: ежемесячный расход составляет более 700 Терабайт.

Разговаривают в Карелии всегда активно. В среднем за один день абоненты МегаФона вместе наговаривают примерно 8 лет. Между тем воскресенье выделяется среди других дней: абоненты говорят почти на 17% меньше. Последний выходной недели, как правило, пользователи проводят онлайн. Объем мобильного интернет-трафика в этот день превышает 67 Терабайт.

Лидирует по объему трафика, конечно, Санкт-Петербург, жители которого расходуют порядка 40 тысяч Терабайт ежемесячно. Очень общительные также Вологодский, Калининградский и Архангельский регионы: жители каждого из них ежемесячно расходуют более 3 тысяч. Терабайт. Меньше всего пользуются интернетом в Костромской и Псковской областях: объем потребления «на двоих» в месяц составил чуть выше 2 тысяч Терабайт. Всего же жители Северо-Запада тратят на общение в сети более 60 тысяч Терабайт.