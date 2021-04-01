МегаФон назвал 10 любимых комедий жителей Карелии
Самыми популярными комедийными фильмами у жителей Республики Карелия стали российские комедии. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив данные собственного сервиса МегаФон ТВ за первый квартал 2021 года.
По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. Серебро и бронзу разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.
В целом комедии занимают второе место среди остальных киножанров, уступая лидерство лишь драмам. При этом вологжане отдают предпочтение именно российским кинолентам, на долю которых приходится более половины просмотров.
Также в топ-10 вошли:
- Последний богатырь*;
- Холоп*;
- Настоящее будущее*;
- Как Надя пошла за водкой*;
- Хэппи - энд*;
- Сделано в Италии;
- Днюха!
Среди комедийных ситкомов, по данным специалистов компании, самым популярным стал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и «257 причин, чтобы жить»*.
*доступен в сервисе START
**доступен в сервисе more.tv.