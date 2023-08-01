Медведи лакомятся урожаем на дачных участках жителей Карелии

Дачники в Прионежском, Пряжинском, Олонецком и Кондопожском района замечают медведей, которые приходят из леса на участки подкрепиться урожаем. О поступающих обращениях сообщили в региональном минприроды.

Дачников призывают вовремя собирать плоды и ягоды, чтобы избежать визитов лесных зверей осенью. Также просят не оставлять на участке или рядом с ним мусор и съедобные отходы. // фото freepik.com/wirestock