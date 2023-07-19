19 июля 2023, 19:46
Бороться с колорадским жуком предложили с помощью хрена
Дачникам посоветовали избавиться от вредителя естественными методами
Владельцы дачных участков могут избавиться от колорадского жука при помощи хрена. Об этом пишет издание «БелНовости», ссылаясь на экспертов.
По их словам, бороться с этим злостным вредителем можно, высадив между рядами картофеля и вокруг участка определенные растения. Очень хорошо отпугивает колорадского жука обычный хрен.
Также эти насекомые не любят шалфей, лук, чеснок, фасоль, кориандр, бархатцы и тимьян. // фото: www.freepik.com