Бороться с колорадским жуком предложили с помощью хрена

Владельцы дачных участков могут избавиться от колорадского жука при помощи хрена. Об этом пишет издание «БелНовости», ссылаясь на экспертов.

По их словам, бороться с этим злостным вредителем можно, высадив между рядами картофеля и вокруг участка определенные растения. Очень хорошо отпугивает колорадского жука обычный хрен.

Также эти насекомые не любят шалфей, лук, чеснок, фасоль, кориандр, бархатцы и тимьян. // фото: www.freepik.com