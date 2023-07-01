Необычный способ борьбы с тлей назвали российским дачникам

Дачникам предлагают бороться с вредителями при помощи ботвы помидоров. Способ борьбы с тлей предложила агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, сообщает «БелНовости».

Ботву нужно высушить, в таком виду потребуется около 400 граммов. Если ботва свежая, то нужно 650. Ботву следует залить половиной ведра воды, дать настояться 72 часа, профильтровать, добавить две ложки хозяйственного мыла.

Агроном утверждает, что средство можно применять в концентрированном виде на любом этапе развития культуры. При этом ботву помидоров можно заменить картофельной.