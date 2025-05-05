05 мая 2025, 09:04
Медведь пришел на кладбище в Карелии
Хозяина леса заметили среди могил. При виде людей он убежал
фото стопкадр
Хозяин леса пришел на кладбище в Карелии. Видеозапись визита медведя появилась в паблике «Беседка в Ляскеля».
Бурый медведь стоял на задних лапах вблизи могил. При виде приближавшейся машины медведь стал принюхиваться, а потом убежал. Люди посигналили в клаксон.
Ранее медведя видели на трассе вблизи Кондопоги. А на днях в медвежьегорскую деревню Маслозеро вышел совсем маленький медвежонок. Его отвезли в зоокомплекс в Пряжинском районе. © «Петрозаводск говорит»