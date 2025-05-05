Медведь пришел на кладбище в Карелии

Хозяин леса пришел на кладбище в Карелии. Видеозапись визита медведя появилась в паблике «Беседка в Ляскеля».

Бурый медведь стоял на задних лапах вблизи могил. При виде приближавшейся машины медведь стал принюхиваться, а потом убежал. Люди посигналили в клаксон.

Ранее медведя видели на трассе вблизи Кондопоги. А на днях в медвежьегорскую деревню Маслозеро вышел совсем маленький медвежонок. Его отвезли в зоокомплекс в Пряжинском районе. © «Петрозаводск говорит»