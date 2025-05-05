Каменное ограждение отпало в парке в центре Петрозаводска

В Зарецком парке у памятника «Пушка» в центре карельской столицы отпала часть каменного ограждения.

Солидный кусок ограждения отвалился в районе подхода к смотровой площадке. О дефекте рассказали в сообществе «Подслушано в Птз».

«Возле пушки откололся большой каменный кусок ограждения»,

- написал наблюдательный горожанин.

Парк благоустраивали с 2020 года. Работы выполняли в несколько этапов. К «Пушке» обустроили пешеходные дорожки из каменной брусчатки, в парке поставили скамейки, урны, восстановили газоны. © «Петрозаводск говорит»