05 мая 2025, 07:36
Каменное ограждение отпало в парке в центре Петрозаводска
О дефекте в Зарецком парке сообщили в соцсети
фото VK-группа «Подслушано в Птз»
В Зарецком парке у памятника «Пушка» в центре карельской столицы отпала часть каменного ограждения.
Солидный кусок ограждения отвалился в районе подхода к смотровой площадке. О дефекте рассказали в сообществе «Подслушано в Птз».
«Возле пушки откололся большой каменный кусок ограждения»,
- написал наблюдательный горожанин.
Парк благоустраивали с 2020 года. Работы выполняли в несколько этапов. К «Пушке» обустроили пешеходные дорожки из каменной брусчатки, в парке поставили скамейки, урны, восстановили газоны. © «Петрозаводск говорит»