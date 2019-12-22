Медики рассказали о вреде чрезмерного употребления воды

Избыточное употребление жидкости может способствовать повышению распада белка и вымыванию из организма человека нужных витаминов и микроэлементов. Об этом рассказала RT доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.

Погожева отметила, что в среднем человек нуждается в 2,5 литра воды в сутки. При этом 1 литр организм получает из пищевых продуктов и еще 1-1,5 литра - в виде жидкости (чай, молоко, супы и пр.).

Специалист также рассказала, что для утоления жажды важно не только то, сколько человек выпил, но и вкусовые качества выпитой жидкости. В частности, Погожева подчеркнула, что кисловатые напитки стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

Эти напитки, а также кофе, какао, черный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500-2000 мл (то есть шесть-восемь стаканов) в день,

- пояснила Погожева.