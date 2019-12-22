22 декабря 2019, 11:02
Россия

Ехавший к Ладожскому озеру поезд отсек голову подростку

16-летний молодой человек погиб у станции Мельничный ручей в Ленобласти

В субботу, 21 декабря, в Ленинградской области поезд насмерть сбил подростка. Трагедия произошла у станции Мельничный ручей, сообщает 47news.

По информации издания, 16-летний житель Всеволожска попал под электричку, ехавшую к Ладожскому озеру. По предварительным данным, колеса поезда отсекли молодому человеку голову.

О случившемся сообщили родственникам юноши. Транспортные полицейские проводят проверку по факту трагедии, изучаются обстоятельства произошедшего.

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Ленинградская область
поезд
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гибель
мельничный ручей