Ехавший к Ладожскому озеру поезд отсек голову подростку

В субботу, 21 декабря, в Ленинградской области поезд насмерть сбил подростка. Трагедия произошла у станции Мельничный ручей, сообщает 47news.

По информации издания, 16-летний житель Всеволожска попал под электричку, ехавшую к Ладожскому озеру. По предварительным данным, колеса поезда отсекли молодому человеку голову.

О случившемся сообщили родственникам юноши. Транспортные полицейские проводят проверку по факту трагедии, изучаются обстоятельства произошедшего.