Медики раскрыли опасность отказа от ежедневного душа

Отказ от регулярного мытья тела может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежных специалистов.

Редкое купание может вызвать проблемы с кожей. Отказ от ежедневного душа может привести к обострению дерматологических заболеваний, таких как акне, гиперпигментация, экзема и псориаз. Помимо этого, повышается риск возникновения неприятного запаха из-за размножения бактерий.

По словам медиков, при отсутствии возможности ежедневно принимать полноценный душ нужно стараться мыть подмышки, ступни и гениталии. Это поможет уменьшить риск возникновения неприятного запаха.

Отказ от регулярного мытья также приводит к развитию кожных инфекций и возникновению грибка и бородавок. Кроме того, чрезмерное потоотделение снижает чувствительность кожи к ультрафиолету. В связи с этим доктора порекомендовали стараться принимать душ каждый день. Фото pixabay.com/tookapic