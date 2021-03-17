Медики раскрыли неожиданный симптом рака печени

Медики из Великобритании выделили необычный симптом, который может указывать на рак печени. По их данным, о наличии опасного заболевания может свидетельствовать боль в правой лопатке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на западные СМИ.

Симптом обусловлен тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, которые сигнализируют, что боль исходит от лопатки. Однако на самом деле неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, по данным ученых, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.

Медики выделили и другие симптомы рака печени. К ним относятся желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота. Фото rbsmi.ru