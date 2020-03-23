Медики нашли рак у звезды «Иронии судьбы»

Звезда классического советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска страдает от онкологического заболевания. Информацию об этом опубликовало издание StarHit.

По данным журнала, польская актриса лечится от рака языка. Сама артистка сказала в беседе с журналистом издания, что врачи дают ей положительные прогнозы. «Надо только время», - сказала Брыльска.

Сейчас актриса находится на домашнем карантине в связи с коронавирусом. Она живет в Варшаве.

78-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Она также сыграла в фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».