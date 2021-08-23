Медик назвала главный предвестник сахарного диабета

Медики считают ожирение в талии фактором, который повышает риск развития сахарного диабета. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова, ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал «Москва-24».

Врач отметила, что метаболический синдром, который возникает на фоне избыточной массы тела, часто сигнализирует об эндокринных патологиях, в том числе о сахарном диабете. При этом человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска: для этого нужно измерить талию с помощью сантиметровой ленты.

Так, обхват более 80 сантиметров у женщин и 100 сантиметров у мужчин - тревожный признак и повод срочно обратиться к врачу, поскольку раннее выявление этого метаболического синдрома поможет избежать развития заболевания, предупредила Чернышова.

«У человека есть какое-то время - от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться», - порекомендовала врач. Фото pixabay.com/silviarita