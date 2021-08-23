Амурский тигр убил мужчину в Хабаровском крае

В Хабаровском крае амурский тигр убил мужчину, работавшего на лесозаготовках недалеко от одного из сел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселения.

«Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди. Они заготавливали там лес»,

- рассказали местные власти.

Отмечается, что мужчина ночью вышел из вагончика и пропал. Утром были найдены его тапочки, одежда, фонарик и кровь. Также были обнаружены следы тигра и следы волочения в лес.

На место трагедии выехали охотоведы. Фото pixabay.com/TheOtherKev