23 августа 2021, 07:46
Амурский тигр убил мужчину в Хабаровском крае
Дикий зверь расправился на Дальнем востоке с местным жителем, работавшим на лесозаготовках
В Хабаровском крае амурский тигр убил мужчину, работавшего на лесозаготовках недалеко от одного из сел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселения.
«Местный парень погиб, произошло все в лесном массиве в районе села Арсеньево, в 10-15 метрах от вагончика, где ночевали люди. Они заготавливали там лес»,
- рассказали местные власти.
Отмечается, что мужчина ночью вышел из вагончика и пропал. Утром были найдены его тапочки, одежда, фонарик и кровь. Также были обнаружены следы тигра и следы волочения в лес.
На место трагедии выехали охотоведы. Фото pixabay.com/TheOtherKev