Медик назвал главную причину головной боли летом

Летом у человека усиливается потоотделение, это может привести к нехватке жидкости в организме. Дефицит жидкости назван главной причиной головных болей в летний период. Об этом рассказал невролог Павел Хорошев, слова которого приводит радио Sputnik.

Врач объяснил, что нехватка воды в организме приводит к ухудшению кровоснабжения мозга, в результате чего и возникает головная боль.

Специалист призвал выпивать летом 2-2,5 литра воды в сутки. По его словам, зимой достаточно употреблять от 1,5 до 2 литров жидкости ежедневно.

При этом врач уточнил, что эти рекомендации предназначены для здоровых людей. Если у человека есть заболевания сердца или почек, то большое количество воды ему может быть противопоказано. Фото: pexels.ru