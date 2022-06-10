Назван неочевидный признак цирроза печени

Покраснение ладоней может свидетельствовать о проблемах с печенью. Такой признак назвали Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово». Слова специалистов приводит «Лента.ру».

«Печень обезвреживает все токсические вещества в организме, в том числе [этот] орган избавляет от ненужных гормонов», - объяснил Гандельман.

Ненужным гормоном у мужчин является эстроген, отметил врач. По его словам, когда печень работает плохо, эстроген накапливается и приводит к расширению сосудов, поэтому ладони становятся красными. Малышева предупредила, что человек, который столкнулся с таким симптомом, должен обязательно пройти ультразвуковое исследование (УЗИ) печени. Фото: pexels.ru