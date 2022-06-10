Автомобильное движение запустили по мосту между Россией и Китаем

Первые автомобили поехали по новому мосту через реку Амур в Китай. Грузовое движение открыли в пятницу, 10 июня, в Благовещенске, передает «Интерфакс». Переправа связала столицу Приамурья с городом Хэйхэ в Китае.

Длина двухполосного моста - чуть более одного километра. Вместе с подъездными путями протяженность перехода составляет 20 километров. Переправу возвели за три года. В мае 2020 года мост разрешили ввести в эксплуатацию, но наладить движение помешала пандемия.

Пока по новой переправе между Россией и Китаем сможет ездить лишь грузовой транспорт, интенсивность движения будет минимальной из-за сохраняющихся карантинных рисков. Проезд будет платным.

Россию и Китай также связывает железнодорожный переход Нижнеленинское-Тунцзян, построенный в апреле 2022 года. (фото Максим Григорьев, ТАСС, interfax.ru)