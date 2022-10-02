02 октября 2022, 15:51
Медицинские эксперты назвали хурму «плодом богов»
Экзотический фрукт обладает множеством полезных свойств
Хурма не только вкусный, но и очень полезный фрукт. О его уникальных свойствах рассказали медицинские эксперты из Ливана, передает Al Mayadeen.
Специалисты назвали хурму «плодом богов». Она богата витамином С и помогает укреплять иммунитет. Также этот фрукт содержит 1/4 от суточной нормы необходимой человеку клетчатки.
В хурме много витаминов группы В, нормализующих процесс распада жиров, белков и углеводов. Фрукт улучшает метаболизм, выводит «плохой» холестерин.
Она особенно полезна для женщин в период менопаузы, подверженных развитию остеопороза. // Фото: pixabay.com