Мечтавший о покупке руля юноша пострадал от мошенника

Желание купить игровой руль сыграло злую шутку с 21-летним кондопожанином. Юноша стал жертвой мошенника, сообщили в МВД Карелии.

Он нашел объявление на известной интернет-площадке и связался с продавцом. Тот заявил, что решение надо принять быстро, так как желающих много.

Когда владелец гаджета сделал скидку и пообещал, что руль привезет курьер, игроман перевел ему 12 тысяч рублей. Но мошенник сообщил, что деньги не пришли, поэтому можно оформить возврат.

У покупателя появились сомнения, он выяснил, что общался с аферистом, и пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело. // фото: www.freepik.com