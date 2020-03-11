МЧС предупредило жителей Карелии об усилении ветра

МЧС по Карелии предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По информации Карельского ЦГМС, с 11-14 часов 12 марта местами по южным районам республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с. Порывы ветра сохранятся до конца дня.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Олонецкий, Питкярантский, Прионежский районы.

Прогноз погоды на четверг - здесь.