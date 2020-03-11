11 марта 2020, 23:12
МЧС предупредило жителей Карелии об усилении ветра
Неблагоприятное явление прогнозируется в четверг в Карелии
МЧС по Карелии предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
По информации Карельского ЦГМС, с 11-14 часов 12 марта местами по южным районам республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с. Порывы ветра сохранятся до конца дня.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть Олонецкий, Питкярантский, Прионежский районы.
Прогноз погоды на четверг - здесь.