11 марта 2020, 23:12
Погода

МЧС предупредило жителей Карелии об усилении ветра

Неблагоприятное явление прогнозируется в четверг в Карелии

МЧС по Карелии предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. 

По информации Карельского ЦГМС, с 11-14 часов 12 марта местами по южным районам республики ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с. Порывы ветра сохранятся до конца дня.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Олонецкий, Питкярантский, Прионежский  районы.

Прогноз погоды на четверг - здесь

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