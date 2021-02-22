МЧС предупредило жителей Карелии о сильных морозах

Несмотря на приближающийся конец календарной зимы, холода не спешат покидать нашу республику. Сегодня, 22 февраля, МЧС предупредило жителей Карелии об аномальных холодах в День защитника Отечества.

По информации Карельского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 февраля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более (норма от -9 на юге до -12,5 на севере республики). Морозы ударят по Костомукше, Беломорскому, Калевальскому, Кемскому, Лоухскому, Медвежьегорскому, Сегежскому и Пудожскому районам.

Жителям и гостям республики рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте, в случае поездок запастись топливом, зарядить телефон и взять теплые вещи, стараться меньше проводить на улице, следовать правилам пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печей. Также рекомендуют при выходе на улицу одеваться многослойно и в натуральные ткани, не переохлаждаться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил россиян о морозе 23 февраля. (фото molnet.ru)