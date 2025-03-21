МЧС Карелии готовится к сезону паводков

Специалисты МЧС Карелии во время учений отработали вопросы обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и спасения людей из холодной воды.

По легенде учений, произошел резкий подъем уровня воды на реке Шуя из-за затора и наложения обильных осадков до уровня выше опасных отметок. В зону затопления попали жилые дома, хозяйственные постройки и дворовые территории.

В ходе учений проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято решение о введение режима «чрезвычайная ситуация» регионального уровня и о эвакуации населения в пункты временного размещения.

При проведении разведки местности были обнаружены пострадавшие, которых сотрудники транспортировали в безопасную зону и передали медикам. // Видео: телеканал "Ника плюс".