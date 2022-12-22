Мать троих детей будут судить за серию краж из магазинов

Завершилось расследование уголовного дела по обвинению в совершении краж 30-летней петрозаводчанки. Женщина регулярно наведывалась в косметические магазины и похищала товары, сообщили в прокуратуре Карелии.

Горожанка воспитывает троих несовершеннолетних детей, она уносила кремы, духи и туалетную воду. Все это женщина продавала, а деньги тратила на свои нужды. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за хищения.

Теперь ей вменили в вину пять эпизодов краж, которые она совершала в сентябре – ноябре этого года. Общий ущерб составил больше 17 тысяч рублей. // фото: freepik.com