Мать с дочкой в попытке «очистить репутацию» лишились трех миллионов

Более трех миллионов рублей смогли «заработать» киберпреступники на обмане матери с дочкой из Карелии. Большую часть денег потерпевшие взяли в банке.

Сначала аферисты завладели доверием 23-летней студентки. «Обрабатывали» ее под видом ректора вуза, где девушка учится. Он предупредил студентку об опасности дропперства, после чего девушку вдруг якобы заподозрили в пособничестве преступникам. Мошенники скинули ей видео, на котором некая дама в черном капюшоне переводит деньги преступникам якобы от лица студентки.

Молодой жительнице Карелии предложили «очистить репутацию», направив ее деньги на «безопасный счет». Так мошенникам отправились 60 тысяч личных накоплений и еще 680 тысяч, взятых в кредит.

О ситуации студентка рассказала матери, а детали разговора зачем-то передала мошенникам. Ловкие обманщики тут же включились и предложили набрать кредитов и перевести деньги на «безопасный счет». Так счета аферистов пополнились еще на 2 млн 490 тысяч.

Уже в беседе с полицейскими потерпевшая призналась, что поверила мошенникам, когда они назвали точные суммы накоплений на ее личных банковских счетах. Правоохранители возбудили уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»