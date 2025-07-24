24 июля 2025, 09:20
Происшествия

Водитель «Шевроле Нивы» не выжил в столкновении с грузовиком в Карелии

Прокуратура проводит проверку после аварии со смертельным исходом на федеральной трассе в Лоухском районе
смертельная авария
фото пресс-служба Госавтоинспекции Карелии

Месиво из железа на трассе «Кола» на севере Карелии. Вечером 23 июля в Лоухском районе столкнулись автомобиль «Шевроле Нива» и грузовик Sitrak. Оба двигались навстречу. Фура после удара оказалась на обочине.

ДТП с фурой

 

Как произошло столкновение, разбираются дорожные полицейские.

37-летний водитель внедорожника не выжил в аварии. В машине также находилась женщина-пассажир, она жива, но получила травмы.

смертельное ДТП

 

Проверку по факту аварии проводит и прокуратура Лоухского района.

«Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - говорится в сообщении надзорного органа. © «Петрозаводск говорит»

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смертельная авария
трасса Кола
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