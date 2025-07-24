Водитель «Шевроле Нивы» не выжил в столкновении с грузовиком в Карелии

Месиво из железа на трассе «Кола» на севере Карелии. Вечером 23 июля в Лоухском районе столкнулись автомобиль «Шевроле Нива» и грузовик Sitrak. Оба двигались навстречу. Фура после удара оказалась на обочине.

Как произошло столкновение, разбираются дорожные полицейские.

37-летний водитель внедорожника не выжил в аварии. В машине также находилась женщина-пассажир, она жива, но получила травмы.

Проверку по факту аварии проводит и прокуратура Лоухского района.

«Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - говорится в сообщении надзорного органа. © «Петрозаводск говорит»