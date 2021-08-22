Массовые проверки водителей пройдут в понедельник в Петрозаводске

Утром в понедельник водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки, предупредили в ГИБДД. Инспекторы проверят водителей на трезвость после выходных.

В ведомстве сообщили, что за семь месяцев в столице Карелии инспекторы отстранили от руля более 400 водителей в состоянии опьянения, из них 35 сели за руль в пьяном виде повторно.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрен крупный штраф и лишение прав управления транспортом. За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уже уголовная ответственность. (фото источника)