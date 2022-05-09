Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

10 мая на дорогах карельской столицы пройдет рейд ГИБДД «Контроль трезвости». Водителей массово будут проверять на трезвость.

В дорожной полиции уточнили, что за четыре месяца в Петрозаводске были отстранены от управления 320 водителей – все они были в состоянии опьянения, при этом 42 человека - сели за руль нетрезвыми не в первый раз.

В Госавтоинспекции отметили, что в этом году значительно выросло число нетрезвых водителей. За аналогичный период прошлого года было отстранено всего 212 нетрезвых водителей.

Горожане также могут сообщить о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. (фото vk.com)