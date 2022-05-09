В Херсоне впервые прошла акция «Бессмертный полк»

Несколько сотен жителей украинского Херсона приняли участие в акции «Бессмертный полк». Горожане несли портреты своих дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну. Колонна прошла по аллее Славы к Вечному огню, после чего участники шествия возложили цветы в память о погибших защитниках.

«Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место»,

– приводит РИА Новости слова одной из жительниц Херсона.



Другой участник «Бессмертного полка» добавил, что «праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа».



Местные артисты исполнили для собравшихся песни военных лет, а российские военные развернули на аллее полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.



В Карелии в этом году «Бессмертный полк» поставил рекорд по количеству участников. На улицы Петрозаводска и районных центров в общей сложности вышли почти 40 тысяч человек. (фото скриншот видео ria.ru)