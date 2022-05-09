Порт в Кеми могут превратить в перевалочную базу для мусора из Арктики

Порт в Кеми в будущем мог бы стать транспортным узлом и перевалочной базой для арктического мусора. О перспективах возрождения морского порта на севере Карелии РБК рассказал руководитель республики.

По словам Артура Парфенчикова, в навигацию порт мог бы стать одной из точек Севморпути. Также власти республики планируют наладить через Кемский порт вывоз арктического мусора, который можно было бы вторично перерабатывать.

Через порт металлолом можно было бы поставлять для переработки на предприятия Карелии, Санкт-Петербург, Череповец. По мнению главы республики, могла бы получиться интересная экономическая модель.

Чиновники пообщались с инвестором из Петербурга насчет того, чтобы сделать Кемь не только отправной точкой северного завоза, но и перевалочной базой для металлолома. По словам губернатора, существует проблема с нынешним частным владельцем участка порта. Власти собираются изъять участок через суд. (фото pixabay.com, Didgeman)