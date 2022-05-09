Любарский о шествии «Бессмертный полк»: «Колоссальное сплочение!»

«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Петрозаводска. Шествие стартовало в 13:30 с площади Ленина, проследовало по проспекту Карла Маркса до площади Кирова. Одним из участников акции стал глава столицы Карелии. Вместе с Владимиром Любарским в «Бессмертном полку» прошли его родители и дочь.

«В руках у меня был портрет Андрея Николаевича Любарского - моего дяди по папе. Великая Отечественная война забрала его жизнь, когда ему было 20…Отец прошел с портретом младшего брата своей матери, а дочка - с фотографией моего дедушки по маме»,

- написал мэр города в своем аккаунте.

Владимир Любарский также поделился впечатлениями от акции, в которой, по его словам, поучаствовали тысячи петрозаводчан.

«Колоссальное сплочение! Гордость за подвиг предков по-прежнему объединяет наш народ!» - уверен глава Петрозаводска, он добавил, что акция важна для горожан и еще раз поздравил всех с Днем Победы.

По данным регионального МВД, в шествии в Петрозаводске приняли участие более 20 тысяч человек.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжатся до вечера. В 22:00 праздничный день завершит фейерверк «Огни Победы». (фото на главной скриншот CityLink, vk.com)